Rita Pereira protagoniza momento emocionante no palco da «Gala dos Sonhos»

Há 2h e 11min

Na «Gala dos Sonhos», um evento organizado anualmente pela Associação Sara Carreira, com o objetivo de angariar fundos e homenagear o legado da cantora Sara Carreira. A associação foi fundada pela sua família com o propósito de ajudar jovens em situação de vulnerabilidade a concretizarem os seus sonhos e atingirem as suas ambições, principalmente nas áreas da educação, cultura, artes e desporto.

Através deste evento, a família e amigos de Sara procuram manter vivo o seu espírito, criando uma corrente de solidariedade e esperança para as gerações futuras.

Rita Pereira protagonizou um momento emocionante, ao contar a história de Leonardo.

A atriz subiu ao palco do Campo Pequeno para partilhar o percurso de um jovem talentoso que, graças à oportunidade que lhe foi dada, conseguiu alcançar o seu sonho.