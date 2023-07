Rita Pereira sobre gravações de «Morangos com Açúcar»: «O entusiasmo das pessoas foi o que me surpreendeu, a Soraia renasceu!»

29 jul, 12:45

No «Dois às 10», a atriz fala das gravações da nova série de «Morangos com Açúcar», Rita Pereira revela aquilo que mais a surpreendeu e do fato de desta vez representar o papel de um personagem mais velha, em contrato com a sua participação em 2005.