Rita Pereira: «Sou um bocado controladora, devia deixar as pessoas ajudarem-me»

29 jul, 12:36

No «Dois às 10», Rita Pereira fala da sua forma de ser tanto em casa, como no seu trabalho com as pessoas. Explica porque é «controladora», gostando de ser ela mesmo a passar pelos processos que levam ao produto final do seu trabalho.