Ontem às 22:59

Em «Queridos Papás», Xavier (Tiago Teotónio Pereira) vai ao anexo e reconhece Luana (Íris Cayatte) do assalto. Roberto (Paulo Pires) vem do pátio e apresenta-a como sua namorada, deixando o filho perplexo por ela ser tão nova. O pai acusa-o de ser preconceituoso com a idade de Luana e elogia-a por ser um espírito livre. Xavier diz-se feliz pelo pai.