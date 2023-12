Roberto toma decisão drástica, que vai mudar a vida de Xavier: «Vou assumir a gestão daquilo que é meu!»

Há 1h e 1min

Em «Queridos Papás», Rita (Diana Nicolau) fica irritada por apanhar Alice (Mafalda Marafusta) a ver os posts que Angelina (Marisa Cruz) anda a pôr da sua viagem a Paris com Xavier. Roberto (Paulo Pires) avisa Alice que não vai deixar que eles se metam mais na sua relação com Mia, não aceitando que todos lhe digam que ela não é de confiança. Alice ameaça Roberto pôr uma Acão para interditá-lo, com Roberto a anunciar que vai tomar conta da pizzaria.