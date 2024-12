10 dez, 10:38

Os atores de «Festa é Festa», Rodrigo Paganelli e Vitor Emanuel juntaram-se ao movimento "Walk with a Doc" e foram caminhar numa companhia especial. O "Walk with a Doc Lisboa" é um membro do movimento mundial "Walk with a Doc", tendo como objetivo a promoção da atividade física na comunidade, através da organização de caminhadas.