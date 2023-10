Rogério Parrot tem grande desejo que envolve o «Somos Portugal». Descubra qual é!

Há 1h e 51min

No «Goucha», Rogério Parrot, ex-concorrente do «Big Brother», fala do futuro e dos seus maiores desejos pessoais e profissionais, deixando algumas revelações surpreendentes que envolvem o mundo da televisão.