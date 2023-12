Há 1h e 49min

No «Dois às 10», a artista recorda o que viveu no programa «A Quinta» e a relação que criou com Santiago na casa, apesar de na altura ter ainda um namorado. Foi ainda durante este período que publicamente, durante o programa, pôs um termino na relação e deixando-se levar pelos sentimentos que tinha por Santiago, com a qual está junta há 8 anos.