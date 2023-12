Há 1h e 9min

Na Atualidade do «Dois às 10», ficamos a par do caso de um homem que não concordava com a relação da filha com um jovem de 23 anos. Este foi à barbearia onde a vítima trabalhava e disparou três tiros. O jovem ficou em estado crítico. A repórter Ticiana Xavier encontra-se em Odivelas, e dá-nos todos os detalhes do sucedido.