Rosa cozinha o prato preferido de Paulo Raimundo, Bacalhau à Braga!

Há 2h e 25min

No «Dois às 10», Rosa da Silva, cozinheira Restaurante “Botafogo”, recorda as várias vezes que Paulo Raimundo, ex-secretário-geral do Partido Comunista português, jantava no restaurante e recria o seu prato preferido.