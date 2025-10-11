Rosa e Maria da Conceição: uma amizade interrompida há 50 anos que o tempo não apagou

Há 1h e 2min

Em «Momento Certo», conhecemos a história de Rosa. Na Rádio Amália os apelos de Rosa para encontrar a amiga Maria da Conceição são frequentes. Quando escreveu para o Momento Certo, Rosa diz que não desiste de saber o paradeiro daquela que foi, durante anos, como uma irmã. Tinham ambas 20 e tal anos quando se conheceram. Gostaram tantoda companhia uma da outra que andavam sempre juntas, eram confidentes nos bons e maus. E tinham até uma paixão em comum: o gosto pelo músico António Mourão. Até que Maria da Conceição emigrou… ainda trocaram cartas, e Rosa ficou a saber que a amiga tinha tido duas filhas. Festejou como se fossem sobrinhas! Recebeu fotografias e tudo.

Até que a comunicação perdeu-se… Há 50 anos que tenta saber o que é feito de Maria da Conceição. Será que temos novidades

para si, Rosa?