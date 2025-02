Rosa: «Fartei-me de chorar quando vi a Márcia na televisão com o meu vestido»

Há 2h e 56min

No «Dois às 10», Rosa partilhou a sua experiência ao vestir figuras públicas da TVI. Ela conta como começou por enviar uma mensagem para a equipa de Márcia Soares, na altura comentadora do Big Brother. A resposta positiva foi o início da sua colaboração e marcou a sua estreia na televisão. Rosa descreve a emoção intensa de ver o seu trabalho em horário nobre, um momento de grande orgulho que partilhou com a sua equipa de cinco pessoas, que trabalha na garagem de sua casa, adaptada a atelier.

Saiba mais em TVI Player