Ontem às 12:32

No «Dois às 10», Rosa Liz conta as dificuldades pelas quais tem passado ao longo da vida. Perdeu o pai adotivo aos 18 anos, constituiu família com o pai das quatro filhas, mas não teve uma vida fácil… pois ele era feirante e viviam numa roulotte não tendo muitos hábitos de higiene oral… as gravidezes vieram ainda acentuar mais os problemas dentários de Rosa.