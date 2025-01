Rosário engravidou, mas sempre quis ser mãe solteira. Já o pai da criança, exige estar presente

Há 2h e 47min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Laços inesperados».

Recebemos Jonathan Reis e Rosário Mendes. Jonathan conheceu Rosário com quem em 2024 iniciou uma relação. Após algum tempo, Rosário engravidou, notícia que deixou Jonathan radiante. Depois de uma vida desprendida de sentimentos fortes, pela primeira vez, Jonathan criou um enorme laço de afeto pela filha que ainda não nasceu. Mas Rosário, que já tinha tentado engravidar através da fertilização in vitro, tem outros planos. A pouco tempo de emigrar para os Países Baixos, pôs fim ao relacionamento, e quer viver a maternidade, sozinha. No entanto, Jonathan quer ser um pai presente, pelo que pede a este tribunal que Rosário seja obrigada a registar a filha com o nome do progenitor, bem como pretende vir a ter guarda partilhada.

Ouvimos ambas as partes e ficamos a saber todos os detalhes deste caso.