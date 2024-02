Rosário recorda os primeiros atos de violência doméstica: «Fiquem em choque, nem conseguia gritar...»

Há 48 min

No «Goucha», Mária do Rosário Camões admite que as agressões começaram pouco depois de se ter casado. Admite que pensou em fugir e abandonar esta relação, explica porque continuou e aguentou as agressões que se prolongaram por 14 anos.