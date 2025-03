Roubou um milhão de euros em poucos segundos, mas devolveu de seguida e o motivo foi este

Há 1h e 44min

Em «A Sentença», o segundo caso do dia fala de uma intervenção inesperada que revelou falhas graves numa instituição e como isso está a alterar o normal funcionamento da empresa. Alice trabalha num banco e representa a instituição que recentemente sofreu um ataque por parte de Ricardo, um conhecido pirata informático. Em poucos segundos, transferiu um milhão de euros da conta de uma empresa para uma conta pessoal tendo depois voltado a devolver o dinheiro com o intuito de expor a existência de uma falha de segurança. Alice não desiste de ver Ricardo a pagar pelos danos que tem vindo a causar à imagem e ao bom nome do banco onde trabalha e exige uma indemnização.