Roupa de Fábio para o casamento chega a casa dos franceses: «Que vergonha que isto vai ser!»

Há 3h e 2min

Em «Festa é Festa», Fábio (Isaac Alfaiate) fica todo entusiasmado ao receber a roupa que encomendou para o casamento do pai. Fernando (Manuel Marques) até tem medo de ver a roupa. Fábio diz que comprou roupa igual para ele e Cheninho. Fernando desconfia que em vez de um malvestido, vai ter dois. Fábio fica chateado com os comentários do pai.