Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Onde há lareira, há fumo». Marília mudou-se para o campo e encontrou na nova moradia, situada no topo de um monte, o cenário perfeito para viver com a família e o seu cão, que passa os dias a correr no quintal. No entanto, desde o ano passado, deixou de conseguir usufruir do exterior nos meses frios. A vizinha Natália comprou a casa imediatamente abaixo e a chaminé da lareira fica exatamente à altura do quintal de Marília. Com a chegada do outono, o fumo começou a invadir o espaço exterior: a roupa ficava impregnada de cheiro e até os legumes da horta eram afetados, segundo a enfermeira. Pediu que a lareira fosse acesa apenas à noite, mas garante que isso não está a ser cumprido. Sem ver alternativa e com o problema a repetir-se, recorre agora à Justiça para exigir que a vizinha seja obrigada a elevar a chaminé, evitando novos episódios de poluição no quintal e dentro de casa.
Roupas, horta e até o ar: quando o fumo da vizinha toma conta da casa
Há 1h e 42min