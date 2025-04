Ruan, de 12 anos, aprendeu sozinho a tocar piano e agora vai para o conservatório com a ajuda de Manuel Luís Goucha

Há 1h e 46min

Ruan Monteiro tem 12 anos, vive na Amadora e tem um talento raro: aprendeu a tocar piano sozinho, apenas com a ajuda de tutoriais do YouTube. Foi o gosto pela música que o levou, aos 10 anos, a mergulhar nesse universo — e, desde então, nunca mais parou de sonhar. Agora, com 12 anos, participou no Funtástico e viu a oportunidade de prosseguir os estudos no conservatório através da ajuda de Manuel Luís Goucha.