Ruben declara-se: «Ela é a minha vida completa»

Há 2h e 42min

No «Dois às 10», Ruben Silvestre, ex-concorrente do «Secret Story», e Ana Soares, sua namorada, estiveram presentes no programa para falar sobre a relação. Ruben confessou que a sua participação no reality show o fez perceber que Ana era a mulher da sua vida. O casal, que tinha passado por algumas dificuldades e terminado a relação antes da entrada de Ruben no programa, reconciliou-se e voltou a viver junto pouco tempo antes da sua participação. Ruben descreveu o momento em que viu Ana na plateia como uma resposta às suas dúvidas. Apesar de ter estado um mês sem contacto com Ana, Rúben afirmou que a presença dela na plateia foi fundamental para a sua reconciliação.

