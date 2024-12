Há 1h e 58min

No «Dois às 10», recebemos os ex-concorrentes Ruben Silvestre, Daniela Santo e Afonso Leitão para comentarem as últimas polémicas dentro da casa do «Secret Story», Renata perdeu a calma após Especial tenso sobre o desconforto que a concorrente sentiu com Diogo Alexandre.

Partilhamos as imagens do que aconteceu e Ruben Silvestre comenta: «O Diogo não teve qualquer tipo de maldade».