Ontem às 23:38

Em «Para Sempre», Ruca (Ricardo Sá) enfrenta Lourenço (Pedro Sousa) que sabe que ele mandou assaltar Elias (António Capelo) e o mandou assustar no jardim e está convencido que foi ele a matar Telmo, e que o viram no Soajo naquela manhã. Ruca avisa-o que pode falar com Pedro (Diogo Morgado) ou com a polícia, só depende dele. Lourenço acossado.