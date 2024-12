Há 1h e 41min

Em «Festa é Festa», Rufino (Carlos Cunha) quer saber que tipo de amizade Teixeira (Rui Melo) e Lenita (Sofia Grillo) têm e faz algumas perguntas. Teixeira começa por ficar constrangido, mas depois perde o medo e reponde a tudo com sinceridade, mas sem nunca revelar mais do que deve. Lenita fica encantada com as respostas e postura de Teixeira.