Há 3h e 3min

Em «Festa é Festa», Peixoto (Vitor Emanuel) está a ficar irritado com o à vontade com que Albino (Pedro Alves) trata a possibilidade de Valquíria (Maria Sampaio) ter tido um relacionamento com Rufino (Carlos Cunha). Albino acha que Peixoto não tem nada a ver com o passado de Valquíria, mas Peixoto acha que pode não ser assim tão passado e que se calhar ele até é o pai da sua filha. Albino acha que pode ser uma possibilidade.