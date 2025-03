Ontem às 22:40

Em «A Protegida», Virgílio (Diogo Morgado) leva Margarida (Inês Herédia) a casa e Rui (Daniel Viana) passa-se por ela ter preferido ir jantar com um engate do que com a filha. Margarida não gosta da forma como ele fala e Rui acaba por ser violento. Virgílio defende Margarida e diz-lhe que se voltar a tocar-lhe daquela forma, chama a polícia.