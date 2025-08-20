O Secret Story está de volta!
Rui perde a cabeça e destrói ritual

Há 1h e 57min
Rui perde a cabeça e destrói ritual - TVI

Em «A Protegida», Rui (Daniel Viana) critica tudo o ritual e diz mal do povo indiano. Rui começa a destruir o ritual e Paz  (Aline Neves)  fica triste. Virgílio (Diogo Morgado) intromete-se e manda Rui embora. Este fica ainda mais furioso ao ver Virgílio e diz que aquilo parece mais um encontro de amantes. Virgílio pega em Rui para o levar dali. Virgílio manda Rui embora. Ele continua a falar mal dos indianos e acha indecente que Margarida (Inês Herédia) tenha trazido a filha doente para ali. Paz fica com pena do pai e vai embora com ele. Margarida pede desculpa por tudo e agradece ter sido tão bem recebida. Margarida também quer ir com a filha, mas primeiro tem de fazer uma coisa.

