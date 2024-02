Rui quer deixar Sal: «Achas normal eu viver neste celibato?»

Em «Cacau», Rui (Nuno Pardal) discute com Heitor (Adriano Toloza) ao telefone, dizendo-lhe irritado que não lhe vai pagar mais nada por ele ter falhado na sua missão. Rui diz a Sal (Carolina Amaral) achar que não consegue envolver-se com ela por ela o tratar como a um empregado. Sal repara como Simone está bem vestida, mas esta limita-se a dizer-lhe enigmática ir tratar do futuro delas. Rui diz a Simone (Alexandra Lencastre) não aguentar mais manter aquela farsa de continuar com Sal quando gosta é dela. Simone sossega-o, prometendo passarem a noite juntos.