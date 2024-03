Rui Rocha, o homem por trás do político - Veja a conversa completa

Há 1h e 59min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira revela que Rui Rocha é tratado pela família como Nuno. Conhecemos melhor o homem por trás do político. Casado há 26 anos, Rui Rocha conta que se apaixonou por Adélia no verão de 1988. Surpreendemos o político com uma mensagem da mulher. Rui Rocha apelida a esposa de «Guerreira» e fala da luta que travou contra o cancro da mama. Rui Rocha afirma que tem um enorme orgulho em estar ao lado da mulher Adélia. Rui Rocha conta que devido à ausência da esposa foi um pai muito presente e revela episódio hilariante com filho Dinis. Surpreendemos Rui Rocha com carta muito especial, o político emociona-se com palavras da filha Leonor.