Há 1h e 12min

No «Goucha», recebemos Rui Simões, companheiro da apresentadora de televisão Mafalda Castro. O nosso convidado fala-nos do facto de ter crescido sem o pai e do momento do funeral do mesmo. Rui diz-nos que o pai «escolheu outra vida para ele». A figura de pai foi encontrá-la no padrasto.