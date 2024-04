Rute afirma que se preparou para o pior: «A minha mãe vai morrer, foi a primeira coisa que pensei»

Há 1h e 37min

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida de Madalena e da filha Rute. Rute temeu pelo pior quando a mãe foi diagnosticada com cancro e passou a trabalhar no carro, enquanto a mãe fazia os tratamentos. Explica que ficou mais próxima da mãe e que, a dado momento, viu a energia da mãe a decrescer e ficou preocupada, «fui confrontada com o facto de a vida ser uma coisa finita e os nossos pais não duram para sempre».