Rute e Davide casaram após separação de cinco anos. Cláudio Ramos provoca o casal com questões «íntimas»

Há 22 min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Rute e Davide. Casados há nove anos, têm dois filhos o Guilherme e o Lourenço e uma paixão em comum, a música. Conheceram-se quando Davide estava no palco a cantar com a mãe, numa festa de Carnaval. Foi amor à primeira vista. Até hoje estão juntos, mas nem tudo foi sempre um “mar de rosas”. Uma coisa é certa, Sónia disse sempre, ou é com o Davide ou não é com mais ninguém. O casal esteve separado durante cinco anos e depois reataram mais tarde. Em estúdio, Rute recorda o momento em que reataram a relação e diz-nos como lidam agora com os desafios da mesma. Curioso, Cláudio Ramos provoca o casal com questões mais íntimas.