Rute recorda as duas experiências quase-morte que já viveu: «Vi a minha vida toda em flash»

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Rute Pereira, que aos 44 anos já viveu duas experiências de quase-morte. A primeira foi no dia em que completou 22 anos, e a segunda foi a três dias de celebrar os 43 anos. A nossa convidada revela que foi após estas experiências que sentiu nascer em si a espiritualidade. Rute fala-nos, ainda, dos sonhos que tinha constantemente em que se 'via a ser enterrada'.