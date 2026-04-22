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Momento Certo

Rutura inexplicável: José procura o irmão gémeo, mas a família rejeita o reencontro

Há 1h e 11min
Rutura inexplicável: José procura o irmão gémeo, mas a família rejeita o reencontro - TVI

No «Momento Certo», José Carlos vive atormentado pela ausência de Vítor, o seu irmão gémeo de quem era "unha e carne" até há 20 anos. Após uma vida de cumplicidade, Vítor desapareceu subitamente, saindo de casa com malas e cortando todo o contacto sem explicação. Enquanto José desespera por respostas e luta contra a ansiedade da idade, confronta-se com uma barreira de gelo: a família do irmão afirma que o afastamento é deliberado. Entre a saudade de um irmão e a dureza de uma rejeição que não entende, José procura a verdade por trás do desaparecimento da sua "metade".

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