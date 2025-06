Há 1h e 19min

No Goucha, conversamos com Ruy de Carvalho. O ator, que aos 98 anos, é o artista mais velho no mundo a representar. O convidado é surpreendido com uma mensagem de Luís Pacheco.

Atualmente, Ruy de Carvalho integra o elenco da peça «A Ratoeira», em cena há cinco anos no Centro Cultural da Malaposta e em digressão pelo país.