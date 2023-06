Sabe como começou a tradição do vestido branco? A wedding planner explica!

Há 45 min

A wedding planner de Casamento Marcado, Cláudia Teixeira, explica o motivo das noivas utilizarem, tradicionalmente, um vestido branco, no dia do casamento.

«A tradição do vestido branco começou no século XVI, pela rainha da Escócia na Catedral de Notre Dame. Assim criou-se uma tendência na aristocracia e prosseguiu para todas as classes.», explicou Cláudia Teixeira.

«As noivas vestiam-se tradicionalmente de preto, aliás, em Viana do Castelo ainda existe essa tradição. Entretanto, surgiu aquilo que se considera uma pessoa que criava tendências em França e que vestiu pela primeira vez um vestido branco», começou por dizer a wedding planner.

«Como as mulheres costumam fazer e gostam tanto, seguiram a tendência e até hoje o mais habitual é o branco», concluiu.