Sabe o que são mantas de Burel? Descubra como são produzias por métodos tradicionais

Há 1h e 11min

No «Dois às 10», fomos até à «Ecolã», a fábrica de tecelagem mais antiga de Portugal e que preserva a tradição do burel. É através da Joana Clara, pertencente à quarta geração, que vamos conhecer o processo de feitura do burel na fábrica. A lã utilizada no processo de tecelagem do burel na Ecolã é proveniente das ovelhas bordaleiras, raça autóctone da Serra da Estrela. Das aparas e sobras das mantas, fazem os chinelos, demonstrando a sua capacidade de reaproveitar os recursos e evitar o desperdício.