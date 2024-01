Há 1h e 8min

Em «Morangos com Açúcar», Diana (Sara Barradas) chega a casa na companhia de Crómio (Tiago Castro) e pede-lhe desculpa por se ter excedido com Harry (Tomás Taborda), devido à sua experiência pessoal. A inspetora acaba por revelar que teve uma gravidez na adolescência e que acabou por casar com o namorado, mas mais tarde separaram-se e ele levou o filho.