Sabia que é possível fazer leite creme sem leite e sem ovos? Veja como esta receita é fácil e saudável

Há 2h e 9min

No Dois às 10, recebemos Sofia Carvalho, imunoalergologista, para esclarecer tudo sobre as diferenças entre alergia e intolerância à lactose e ensinar a fazer um delicioso leite creme sem leite nem ovos! Uma receita ideal para tornar as suas sobremesas saudáveis!

RECEITA: LEITE CREME SEM LEITE E SEM OVOS

INGREDIENTES:

500g de bebida vegetal

50g de manteiga de caju

20g de amido de milho

45g de açúcar mascavado

1/8 c.chá de curcuma em pó

2 casquinha de limão

1 pau de canela

Uma pitada de sal

P/ SERVIR:

Canela em pó

Açúcar mascavado ou branco p/ queimar

PREPARAÇÃO:

1. Comece por colocar a bebida vegetal e a manteiga no liquidificador e triturar durante 2/3 minutos, ou até obter uma mistura homogénea sem pedaços. Depois coe a mistura e reserve.

2. Numa panela pequena coloque o amido de milho, o açúcar mascavado e a curcuma. Envolva com a uma vara de arames.

3. Ao preparado anterior acrescente um pouco da bebida vegetal e dissolva tudo muito bem. Depois de dissolvido acrescente aos poucos a restante bebida vegetal mexendo sempre até terminar a bebida e obter uma mistura homogénea.

4. Por fim, acrescente o pau de canela e a raspa de limão.

5. Leve a lume médio, mexendo ocasionalmente para não queimar e quando começar a engrossar e a ferver, deixei ferver por 2 a 3 minutos mexendo sempre, devagar, pois terá mais tendência a queimar. Se necessário diminua a temperatura.

6. Depois do creme pronto, retire do lume, coe para retirar mais facilmente a canela e o limão.

7. Por fim, divida o creme por quatro taças ou a gosto e leve ao frio pelo menos duas horas.

8. Na altura de servir, pode polvilhar com canela, para uma versão mais saudável, ou polvilhar com açúcar mascavado ou branco, pois caramelizam melhor, e queime. Sirva imediatamente o creme queimado para que possa partir o caramelo ao bater nele. Se o guardar depois de queimado o caramelo irá ficar mole e o creme irá absorver o açúcar.

