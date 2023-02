Sabrina ficou viúva semanas depois de ser mãe

19 jan, 11:48

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida e amor de Sabrina Caetano e do companheiro. O David era bombeiro profissional da Corporação de Figueiró dos Vinhos, esteve na frente de vários fogos como o de Pedrogão Grande, mas acaba por morrer numa tarde de lazer entre amigos, levado pela corrente do Rio Zêzere.