Sacristia é invadida por mulheres: «Eu adormeço a pensar em ti, eu acordo a pensar em ti!»

Ontem às 22:35

Em «Festa é Festa», Celeste (Margarida Antunes) conversa com o Padre Isidro (Carlos M. Cunha) sobre a sua nova condição. O Padre diz que se sente aliviado, mas sabe que ainda muita coisa pode acontecer. Nisto entram várias mulheres a falar de forma insinuante com Isidro e Celeste fica chocada. O Padre diz que tem sido sempre assim desde que se soube a verdade. Celeste está determinada em acabar com aquilo.