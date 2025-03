Há 1h e 6min

No «Dois às 10», a taróloga Joana Dias apresentou as previsões astrológicas para o mês de abril de 2025, analisando como as posições dos astros poderão influenciar cada um dos signos. Estas previsões abordam áreas fundamentais da vida, como o amor, a carreira, a saúde e as finanças, ajudando os telespectadores a prepararem-se para os desafios e oportunidades que o próximo mês poderá trazer.