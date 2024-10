Há 2h e 37min

No «Dois às 10», fomos até ao armazém que faz parte da agência funerária do pai de Marcelo, conhecer o espaço de trabalho do concorrente. Marcelo entrou o «Secret Story» com o segredo «Maquilho Mortos» e o pai, Artur, explica-nos em que consiste esta profissão.