Saiba como Nando conheceu Gracinda!

Aida (Ana Guiomar) vai a casa de São (Sílvia Rizzo) para averiguar o que Jorge (Manuel Melo) lhe contou. Aida diz que São está com um ar abatido e pergunta-lhe se quer desabafar. São só quer despachar Aida dali, antes que veja Fábio, mas é tarde demais. Aida já viu Fábio (Isaac Alfaiate) e olha para ele em choque.

Elisabete (Ana Marta Contente) tenta chamar Paulo (Hélder Agapito) à razão e explicar-lhe mais uma vez, que uma transfusão de sangue não faz com que Tomé (Pedro Teixeira) seja seu pai e por isso não são irmãos. Paulo parece compreender e diz que nesse caso já podem voltar a namorar. Elisabete ressalva que nunca foram namorados e muito menos irmãos. Paulo diz que nesse caso precisa mesmo muito de uma consulta e não sai dali enquanto não for atendido.

Albino (Pedro Alves) e Tomé continuam a pressionar Fernando para que lhes conte a história toda. Fernando lá conta que o dopping lhe dava vontade de fazer ronhónhó a toda a hora e nem conseguia dormir a pensar nisso. Um dia conheceu Gracinda e não resistiu.

São faz sinal a Fábio para sair, tentando que Aida não chegue a falar com ele, mas Fábio acha piada a Aida e mete conversa com ela. Aida fica meio confusa com as coisas que Fábio diz. São continua a fazer-lhe sinal para ir embora, mas Fábio apresenta-se e diz que é filho de Fernando.

Albino e Tomé não acreditam que Fernando fosse capaz de fazer ciclismo e por isso duvidam da história que ele lhes contou. Fernando fica chateado por Albino e Tomé estarem preocupados com o ciclismo, quando ele acabou de descobrir que tem mais um filho. Fernando quer provar que é bom ciclista e decide ir a Fátima de bicicleta.