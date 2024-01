30 dez 2023, 23:03

Em «Festa é Festa», Corcovada (Maria do Céu Guerra), Quina (Maria Rueff), Manel (Vitor Norte) e Abel (Júlio César) fazem um balanço dos casamentos. Corcovada acha que correu tudo muito bem. Quina não se conforma com a pia de batismo e Abel queixa-se que a comida era muito pesada. Manel adorou tudo e ficou embasbacado com a dança das noivas. Corcovada conclui que todos adoraram o casamento.