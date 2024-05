Há 1h e 1min

Em «Cacau», Salomão (Paulo Pires) gela por Júlia (Fernanda Serrano) dizer que a vingança dela contra ele será denunciar o roubo que ele fez a Justino, com Jaime a dizer que a vai ajudar no que puder. Jaime revela que Lalá tem um passado criminoso, tendo sido namorada do maior traficante da margem sul. Lalá esboça ar humilhado. Júlia tira a aliança e sai

disparada porta fora. Salomão e Lalá ficam a olhar-se com ar irritado.