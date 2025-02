Saiba quem vai vestir Diana Lopes e Márcia Soares para a gala de aniversário da TVI

Há 3h e 8min

No «Dois às 10», Patrícia Carvalho e a estilista Rosa partilharam a sua história de colaboração. A cumplicidade e confiança entre ambas foi evidente, com Patrícia a elogiar o trabalho «fenomenal» de Rosa. A estilista, com mais de 30 anos de experiência, confessou o seu amor pela profissão e a paixão por criar peças únicas. Rosa revela que tem dois projetos: um com a Diana Lopes e outro com a Márcia Soares para a gala de aniversário da TVI.

