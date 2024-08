Há 1h e 51min

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) entra no quarto de Simone (Alexandra Lencastre), vê a faca caída no chão e tranca a porta. Ela confronta Simone sobre seu passado, mostrando a foto do panfleto. Simone fica paralisada de choque. Do lado de fora, Soraia (Paula Neves) está aflita com medo do que Sal possa fazer a Simone.