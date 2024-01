Há 54 min

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) está reunida com Salomão (Paulo Pires) acompanhada de Vitória (Teresa Tavares), dizendo-lhe que já decidiu querer passar a gestão do dinheiro de Justino (António Capelo) para seu nome e da mãe. Salomão limita-se a sorrir divertido, mostrando a procuração que tem de Justino, que diz que enquanto ele estiver vivo, somente ele poderá mexer no dinheiro dele.