Sal expulsa Lalá de casa: «Sem a minha mãe aqui não vejo razão nenhuma para ela continuar cá»

Há 47 min

Em «Cacau», Valdemar (Vitor Hugo) sorri divertido a anuir por Sal (Carolina Amaral) lhe dizer estar com vontade de expulsar Lalá (Inês castel-Branco) de casa, não havendo desculpa para ela continuar ali depois do desaparecimento de Simone. Ordena a Soraia (Paula Neves) que mande fazer as malas dela. Tomané (Salvador Nery) também diz que a presença de Lalá está a fazer muito mal a Lola (Ana Bustorff), esboçando ar satisfeito por Sal lhe dizer que acabou de decidir que a vai expulsar.