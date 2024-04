Sal fala com Simone, enquanto ela se envolve com Rui

Há 1h e 34min

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) fala com Simone (Alexandra Lencastre) a dizer-lhe ir investir em aproximar-se de Tiago (José Condessa) para saberem novidades sobre Cacau (Nuno Pardal), achando que o conseguiu convencer estar do lado dele. Pergunta à mãe se tem visto Rui (Nuno Pardal) no hotel, mas acaba por não insistir ao perceber que Simone está acompanhada no quarto. Simone tenta manter-se séria a falar ao telefone com Sal enquanto Rui a beija. Simone diz provocadora a Rui que ainda não sabe se o barão vermelho será melhor na cama do que ele. Rui beija-a com impetuosidade para lhe provar que não há melhor ninguém que ele para ela.